Europei: Salvini, ‘spero Nazionale si inginocchi alla fine, dopo aver vinto’ (Di sabato 10 luglio 2021) Roma 10 lug (Adnkronos) – “Io la Nazionale spero si inginocchi a fine partita, dopo aver vinto, non all’inizio”. Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Marina di Pisa trasmesso sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Roma 10 lug (Adnkronos) – “Io laspero sipartita,vinto, non all’inizio”. Lo ha detto Matteoin un comizio a Marina di Pisa trasmesso sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

