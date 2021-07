Europei: Lamorgese, seguite regole,non siamo fuori emergenza (Di sabato 10 luglio 2021) "Rivolgo un appello perché siamo alla fase finale: è necessario che l'Italia riparta, riparta davvero, ma questo dipende anche dai nostri comportamenti soggettivi. Quindi mi raccomando: seguire quelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) "Rivolgo un appello perchéalla fase finale: è necessario che l'Italia riparta, riparta davvero, ma questo dipende anche dai nostri comportamenti soggettivi. Quindi mi raccomando: seguire quelle ...

Advertising

Corriere : Scatta la paura del contagio, pochi maxischermi nelle città. Lamorgese: «Prima le regole» - Tranviereincaz1 : RT @Miti_Vigliero: #predicaBerto Finale Europei, Lamorgese ai tifosi: «Seguite le regole e siate responsabili, non siamo fuori dall'emergen… - infoitinterno : Finale Europei, Lamorgese ai tifosi: «Seguite le regole e siate responsabili, non siamo fuori dall'emergenza» - infoitinterno : Finale Europei, pochi maxi schermi: caccia a quelli abusivi e ai teppisti. Lamorgese: rispettate le regole - alelu62 : Con che coraggio, l’amica dei #clandestini che fa sbarcare a migliaia in Sicilia parla di rispetto delle regole? Ve… -