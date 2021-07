Europei 2021, it’s coming home? Dipende da quale casa. Così nel Quattrocento nacque il calcio fiorentino. E gli inglesi venivano a vederlo (Di sabato 10 luglio 2021) it’s coming home? Dipende cosa s’intende. Perché se la finale sarà tra le Nazionali di due Paesi che a livello storico rappresentano l’alfa e l’omega di un gioco che vanta origini antichissime (la sferomachia greca e l’harpastum romano ne sono gli antesignani), è a Firenze, intorno alla metà del Quattrocento, che furono stabilite le basi del calcio moderno, comprendenti anche pugilato e lotta, e quindi “tendente” al rugby. Ciò nonostante, il calcio praticato da Insigne e compagni, in terra d’Inghilterra senza dubbio è stato normato e razionalizzato a metà dell’Ottocento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021)cosa s’intende. Perché se la finale sarà tra le Nazionali di due Paesi che a livello storico rappresentano l’alfa e l’omega di un gioco che vanta origini antichissime (la sferomachia greca e l’harpastum romano ne sono gli antesignani), è a Firenze, intorno alla metà del, che furono stabilite le basi delmoderno, comprendenti anche pugilato e lotta, e quindi “tendente” al rugby. Ciò nonostante, ilpraticato da Insigne e compagni, in terra d’Inghilterra senza dubbio è stato normato e razionalizzato a metà dell’Ottocento, ...

