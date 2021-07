Europei 2021, Italia-Inghilterra: paura per arbitro e Uefa pro-Johnson. Politica contro gli azzurri? (Di sabato 10 luglio 2021) “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina” diceva sovente Giulio Andreotti, parafrasando una massima di Papa Pio XI. Citiamo il Divo Giulio perché, nell’avvicinarsi alla finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra, stanno sorgendo una serie di paure, si spera infondate, in merito al fatto che il match in programma domani sera possa essere solamente una partita di calcio e non un terreno di scambio di favori politici. D’altronde, quanto avvenuto mercoledì nella semifinale tra Inghilterra e Danimarca ha suscitato inevitabilmente qualche perplessità. Il rigore concesso ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina” diceva sovente Giulio Andreotti, parafrasando una massima di Papa Pio XI. Citiamo il Divo Giulio perché, nell’avvicinarsi alla finale deglitra, stanno sorgendo una serie di paure, si spera infondate, in merito al fatto che il match in programma domani sera possa essere solamente una partita di calcio e non un terreno di scambio di favori politici. D’altronde, quanto avvenuto mercoledì nella semifinale trae Danimarca ha suscitato inevitabilmente qualche perplessità. Il rigore concesso ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - federicaflo : Non siamo in un Paese normale: e chi deve muoversi per lavoro? È costretto a prendere un taxi? ?@CarloCalenda? ?… - Rinaldi_euro : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' -