Europei 2021, Italia-Inghilterra: infortunio per Foden, finale a rischio (Di sabato 10 luglio 2021) Italia-Inghilterra rischia di perdere un protagonista: Phil Foden, centrocampista del City, è alle prese con un infortunio al ginocchio Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021)rischia di perdere un protagonista: Phil, centrocampista del City, è alle prese con unal ginocchio

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - battista180180 : RT @SkyTG24: Ha rinunciato alla semifinale Inghilterra-Danimarca di #Euro2020 per donare le cellule staminali. Un gesto di altruismo, diven… - AlessiaBabbo : RT @SkySport: #ItaliaInghilterra, l'arrivo degli Azzurri a Londra: c'è anche Spinazzola. VIDEO #SkySport #Spinazzola #SkyEuro2020 #EURO2020… -