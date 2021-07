Europei 2021 – Djokovic: “Spero che l’Italia vinca. Solo la sera” | VIDEO (Di sabato 10 luglio 2021) Il tennista Novak Djokovic ha parlato di Italia-Inghilterra, finale degli Europei di domani a Wembley. Paragonandola al torneo di Wimbledon Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021) Il tennista Novakha parlato di Italia-Inghilterra, finale deglidi domani a Wembley. Paragonandola al torneo di Wimbledon

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - VOTALEGA : RT @CucchiRiccardo: Inghilterra-Italia, Riccardo Cucchi: 'Così si racconta una finale alla radio' - globalistIT : -