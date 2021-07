Europei 2021, Aleksander Ceferin: “Mai più un torneo itinerante, si è rivelato ingiusto per alcune squadre” (Di sabato 10 luglio 2021) “torneo itinerante? Mai più”. Parole nette e pesanti quelle del numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin. L’esperimento innovativo di Euro 2020, quindi, appare ampiamente bocciato secondo il pensiero del dirigente sloveno, come conferma in una intervista rilasciata a BBC Sport. “Penso che non sosterrei più questo format – conferma – Nel complesso è stato troppo impegnativo e, soprattutto, per certi versi non è corretto che alcune squadre debbano percorrere più di 10.000 km, mentre altre solo 1.000 km. Non è giusto neanche per i tifosi, che dovevano essere a Roma un giorno ed a Baku quelli ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) “? Mai più”. Parole nette e pesanti quelle del numero uno della UEFA,. L’esperimento innovativo di Euro 2020, quindi, appare ampiamente bocciato secondo il pensiero del dirigente sloveno, come conferma in una intervista rilasciata a BBC Sport. “Penso che non sosterrei più questo format – conferma – Nel complesso è stato troppo impegnativo e, soprattutto, per certi versi non è corretto chedebbano percorrere più di 10.000 km, mentre altre solo 1.000 km. Non è giusto neanche per i tifosi, che dovevano essere a Roma un giorno ed a Baku quelli ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - aborgnino : Inghilterra-Italia, Riccardo Cucchi: 'Così si racconta una finale alla radio' @CucchiRiccardo - salernotoday : Finale Europei Italia-Inghilterra, stop vendita bevande per asporto a Nocera Inferiore -