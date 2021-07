Euro2020, Katia Serra è la prima telecronista a commentare una finale dell’Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Katia Serra è la telecronista scelta dalla Rai per la partita degli Europei 2020 Italia-Inghilterra. La ex calciatrice diventa così la prima donna a commentare la Nazionale in una finale ufficiale. Dopo la positività al Covid del telecronista Alberto Rimedio, ad affiancare Stefano Bizzotto nel racconto della partita ci sarà quindi Katia Serra. La coppia sostituirà la formazione dei due titolari Rimedio, appunto, e Antonio Di Gennaro. Bolognese, 48 anni, la ex centrocampista dopo avere girato l’Italia, oggi è tornata a vivere nel capoluogo ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021)è lascelta dalla Rai per la partita degli Europei 2020 Italia-Inghilterra. La ex calciatrice diventa così ladonna ala Nazionale in unaufficiale. Dopo la positività al Covid delAlberto Rimedio, ad affiancare Stefano Bizzotto nel racconto della partita ci sarà quindi. La coppia sostituirà la formazione dei due titolari Rimedio, appunto, e Antonio Di Gennaro. Bolognese, 48 anni, la ex centrocampista dopo avere girato l’Italia, oggi è tornata a vivere nel capoluogo ...

Advertising

EnfantProdige : RT @AntoDamiano1996: Più che Katia Serra, avrei visto Oscar Bertone al fianco di Stefano Bizzotto per la finale di domani sera, così avrebb… - AntoDamiano1996 : Più che Katia Serra, avrei visto Oscar Bertone al fianco di Stefano Bizzotto per la finale di domani sera, così avr… - LaLestofante : RT @fnicodemo: Stefano Bizzotto è il miglior telecronista Rai - e secondo me - il migliore in Italia per garbo, competenza e racconto. Son… - mik__ka : RT @fnicodemo: Stefano Bizzotto è il miglior telecronista Rai - e secondo me - il migliore in Italia per garbo, competenza e racconto. Son… - fnicodemo : Stefano Bizzotto è il miglior telecronista Rai - e secondo me - il migliore in Italia per garbo, competenza e racco… -