Euro 2020, verso Inghilterra-Italia: tegola per Southgate, Foden salta la finale. Azzurri in volo per Londra (Di sabato 10 luglio 2021) Brutte notizie per l’Inghilterra a 24 ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Italia. Il commissario tecnico dei Tre Leoni, Gareth Southgate, dovrà rinunciare con ogni probabilità a uno dei suoi giocatori più talentuosi. Phil Foden, giovane stella del Manchester City campione d’Inghilterra, non si è allenato e va verso il forfait nella partita di domani. Foden, che aveva iniziato questo Europeo circondato da grandi aspettative, è partito titolare nella prima partita per poi pagare prestazioni sottotono e ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Brutte notizie per l’a 24 ore dalladicontro l’. Il commissario tecnico dei Tre Leoni, Gareth, dovrà rinunciare con ogni probabilità a uno dei suoi giocatori più talentuosi. Phil, giovane stella del Manchester City campione d’, non si è allenato e vail forfait nella partita di domani., che aveva iniziato questopeo circondato da grandi aspettative, è partito titolare nella prima partita per poi pagare prestazioni sottotono e ...

