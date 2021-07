Euro 2020, sarà di Bizzotto la telecronaca Rai della finale. Non solo Rimedio: il Covid ne ferma altri tre (Di sabato 10 luglio 2021) sarà Stefano Bizzotto il telecronista Rai della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, dopo la positività al Covid-19 di Alberto Rimedio. Al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Katia Serra, e non Antonio Di Gennaro. Fermi, oltre a Rimedio, anche Aurelio Capaldi (le interviste dovrebbero essere affidate a Fabrizio Tumbarello), Donatella Scarnati e Andrea Riscassi. La notizia della positività del giornalista che finora aveva curato per la Rai la telecronaca delle partite degli ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021)Stefanoil telecronista Raiditra Italia e Inghilterra, dopo la positività al-19 di Alberto. Al suo fianco per il commento tecnico ciKatia Serra, e non Antonio Di Gennaro. Fermi, oltre a, anche Aurelio Capaldi (le interviste dovrebbero essere affidate a Fabrizio Tumbarello), Donatella Scarnati e Andrea Riscassi. La notiziapositività del giornalista che finora aveva curato per la Rai ladelle partite degli ...

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - zagor70 : AHAHAHAHAAHAH MA AVETE PAURA DI PERDERE CON L'INGHILTERRA????? NESSUNO SI É ACCORTO DEL RIGORE NON DATO ALLA SPAGNA… - petecfc : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -