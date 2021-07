Euro 2020, Roberto Mancini in versione «Braveheart»: la Scozia tifa Italia alla finale (Di sabato 10 luglio 2021) Dove sia orientato il tifo degli inglesi per la finale degli Europei 2020 che vedrà l’Italia scontrarsi con l’Inghilterra è facilmente intuibile. Un po’ meno lo è quello degli scozzesi che, dopo essere stati eliminati dal torneo proprio dagli inglesi, scelgono di schierarsi apertamente in favore degli Azzurri per la finalissima di Wembley che sarà disputata domenica 11 luglio a partire dalle ore 21. La prima pagina del quotidiano scozzese The National protende, infatti, per la nostra nazionale, rappresentando il ct Roberto Mancini in versione «Braveheart». https://twitter.com/ScotNational/status/1413600596230172674 Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Dove sia orientato il tifo degli inglesi per la finale degli Europei 2020 che vedrà l’Italia scontrarsi con l’Inghilterra è facilmente intuibile. Un po’ meno lo è quello degli scozzesi che, dopo essere stati eliminati dal torneo proprio dagli inglesi, scelgono di schierarsi apertamente in favore degli Azzurri per la finalissima di Wembley che sarà disputata domenica 11 luglio a partire dalle ore 21. La prima pagina del quotidiano scozzese The National protende, infatti, per la nostra nazionale, rappresentando il ct Roberto Mancini in versione «Braveheart». https://twitter.com/ScotNational/status/1413600596230172674

