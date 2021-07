Euro 2020, per la tv inglese la vittoria è già scritta. Conto alla rovescia in diretta: «La coppa è quasi a casa» (Di sabato 10 luglio 2021) «It’s almost home»: in Inghilterra sono davvero sicuri di vincere la finale di Euro 2020 con l’Italia. Almeno a giudicare dalla grafica con cui viene accompagnato su Sky Sports Uk il countdown verso la partita di Wembley. E come si può vedere dal post su Instagram di Hayley McQueen, conduttrice di Sky Sport News e, ironia della sorte, nata a Manchester ma presentatrice della Scottish Premiership e della Scottish Cup. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hayley McQueen (@mcqueenhayley) Oggi i giornali inglesi erano pieni dell’augurio rituale «It’s coming home», che viene ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «It’s almost home»: in Inghilterra sono davvero sicuri di vincere la finale dicon l’Italia. Almeno a giudicare dgrafica con cui viene accompagnato su Sky Sports Uk il countdown verso la partita di Wembley. E come si può vedere dal post su Instagram di Hayley McQueen, conduttrice di Sky Sport News e, ironia della sorte, nata a Manchester ma presentatrice della Scottish Premiership e della Scottish Cup. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hayley McQueen (@mcqueenhayley) Oggi i giornali inglesi erano pieni dell’augurio rituale «It’s coming home», che viene ...

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - sportface2016 : Leonardo #Spinazzola al Tg1: 'Da domani sarò a Londra, pronto a esultare con le stampelle' - daviddjumbe : Euro 2020 final, unampa Nani ushindi?????? - CalcioPillole : #Rice e #Phillips intoccabili per il Ct #Southgate, chance dal primo minuto per Foden? -