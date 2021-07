Euro 2020, Mancini: “Italia, divertiti altri 90 minuti” (Di sabato 10 luglio 2021) “Speriamo di divertirci ancora 90 minuti”. Il ct azzurro Roberto Mancini si esprime così alla viglia di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in programma domani a Wembley. Il commissario tecnico spera di coronare il percorso con un ultimo exploit. “Abbiamo superato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora 90? e poi andare in vacanza: serve un ultimo sforzo”, dice. “Dobbiamo essere tranquilli sapendo che sarà una partita difficile per tanti motivi, dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco”, afferma. Allo stadio, i tifosi Italiani saranno in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) “Speriamo di divertirci ancora 90”. Il ct azzurro Robertosi esprime così alla viglia di-Inghilterra, finale diin programma domani a Wembley. Il commissario tecnico spera di coronare il percorso con un ultimo exploit. “Abbiamo superato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora 90? e poi andare in vacanza: serve un ultimo sforzo”, dice. “Dobbiamo essere tranquilli sapendo che sarà una partita difficile per tanti motivi, dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco”, afferma. Allo stadio, i tifosini saranno in ...

