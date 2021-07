Euro 2020, Mancini come Braveheart: la Scozia tifa Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Domenica 11 luglio i tifosi dell’Italia allenata da Roberto Mancini saranno in netta minoranza a Wembley, ma gli azzurri potranno contare sul sostegno anche di un’altra nazione, la Scozia, acerrima rivale dell’Inghilterra, che si è già apertamente schierata in vista della finale di Euro 2020. Dopo aver imposto all’Inghilterra l’unico stop in questa edizione itinerante del torneo, un pari senza reti nella seconda giornata del gruppo D, gli scozzesi ora sperano di non veder trionfare i rivali inglesi. LEGGI ANCHE –> Euro2020, Barella segna e fa ‘risorgere’ Immobile: i ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 luglio 2021) Domenica 11 luglio i tifosi dell’allenata da Robertosaranno in netta minoranza a Wembley, ma gli azzurri potranno contare sul sostegno anche di un’altra nazione, la, acerrima rivale dell’Inghilterra, che si è già apertamente schierata in vista della finale di. Dopo aver imposto all’Inghilterra l’unico stop in questa edizione itinerante del torneo, un pari senza reti nella seconda giornata del gruppo D, gli scozzesi ora sperano di non veder trionfare i rivali inglesi. LEGGI ANCHE –>, Barella segna e fa ‘risorgere’ Immobile: i ...

