Euro 2020, l'appello della ministra Lamorgese: «Rispettate le regole, l'emergenza sanitaria non è ancora finita» (Di sabato 10 luglio 2021) Sul dibattito del momento, quello relativo alla finale di Euro2020 a Wembley, e ai festeggiamenti in caso di vittoria, è intervenuta anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. «Rivolgo un appello perché siamo alla fase finale: è necessario che l'Italia riparta, riparta davvero, ma questo dipende anche dai nostri comportamenti soggettivi», ha detto raccomandandosi che tutti seguano le regole per il contenimento del Coronavirus: mascherine e distanziamenti «perché siamo quasi fuori da questa crisi difficile ma ancora non ne siamo usciti completamente».

