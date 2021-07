Euro 2020, Italia-Inghilterra con la telecronaca di Bizzotto e Serra (Di sabato 10 luglio 2021) Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra a raccontare, su Rai1, Italia-Inghilterra, la finale di Euro2020, in sostituzione di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il bordocampo sarà, come sempre, di Alessandro... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 luglio 2021) Saranno Stefanoe Katiaa raccontare, su Rai1,, la finale di, in sostituzione di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il bordocampo sarà, come sempre, di Alessandro...

