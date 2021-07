Euro 2020, indipendentisti scozzesi tifano Italia: Mancini come Braveheart (Di sabato 10 luglio 2021) Euro 2020, Roberto Mancini eroe dell’irredentismo scozzese: a ritrarre il Ct della nazionale azzurra nell’insolita veste è il quotidiano ‘The National’ ‘sostenitore di una Scozia indipendente’, che pubblica in prima pagina l’immagine dell’allenatore nei panni di William Wallace, l’eroe nazionale scozzese che combatteva per l’indipendenza dall’Inghilterra nel 13mo secolo, interpretato da Mel Gibson in ‘Braveheart’, il film da lui diretto vincitore di ben cinque Oscar. “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza. Non possiamo sopportare che (gli inglesi, ndr) blaterino altri 55 anni” sulla vittoria agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021), Robertoeroe dell’irredentismo scozzese: a ritrarre il Ct della nazionale azzurra nell’insolita veste è il quotidiano ‘The National’ ‘sostenitore di una Scozia indipendente’, che pubblica in prima pagina l’immagine dell’allenatore nei panni di William Wallace, l’eroe nazionale scozzese che combatteva per l’indipendenza dall’Inghilterra nel 13mo secolo, interpretato da Mel Gibson in ‘’, il film da lui diretto vincitore di ben cinque Oscar. “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza. Non possiamo sopportare che (gli inglesi, ndr) blaterino altri 55 anni” sulla vittoria agli ...

