Euro 2020, Boban: “Ridicolo pensare che l’Uefa favorisca l’Inghilterra” (Di sabato 10 luglio 2021) “Sarà una finale bellissima, Italia contro Inghilterra, due grandi del calcio. La finale che voleva l’Uefa? Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che l’Uefa favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita“. Queste le dichiarazioni di Zvonimir Boban ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra a Wembley. E sugli azzurri: “Che fosse una squadra particolare, che la sua forza fosse lo spirito collettivo, s’era visto. ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “Sarà una finale bellissima, Italia contro Inghilterra, due grandi del calcio. La finale che voleva? Mi viene da ridere.solocheuna squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita“. Queste le dichiarazioni di Zvonimirai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della finale ditra Italia e Inghilterra a Wembley. E sugli azzurri: “Che fosse una squadra particolare, che la sua forza fosse lo spirito collettivo, s’era visto. ...

