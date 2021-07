Erminio Sinni di “The Voice Senior” | arriva il nuovo singolo

Leggi su ck12

(Di sabato 10 luglio 2021) S’intitola “La terrazza” il, in uscita il 16 luglio, di, il vincitore dell’edizione 2020 di “The” (Screen video)Una graditissima sorpresa in arrivo per i fan di, vincitore, nella squadra capitanata da Loredana Bertè, dell’ultima edizione del talent show “The“: il cantautore attraverso un post su facebook ha annunciato l’imminente uscita, il 16 luglio, del suo, “La terrazza“, con tanto di video in cui accenna ...