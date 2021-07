"Era mia e se l'è presa". Il ct inglese? Cosa pesa sul suo passato: a poche ore dalla finale questa accusa (Di sabato 10 luglio 2021) Rivelati gli scheletri nell'armadio del ct della nazionale inglese, Gareth Southgate. A poche ore di distanza dalla finalissima degli Europei 2020, Inghilterra-Italia, ecco che qualcuno rompe il silenzio. Si tratta Russell Gibbs, un perfetto sconosciuto. Non per tutti però. Per la moglie dell'allenatore l'uomo è conosciutissimo. A rivelare i loro rapporti è lo stesso Gibbs in una storia riportata ai tempi del mondiale del 2018 dal Daily Mail. Mr Gibbs infatti è l'ex fidanzato di Alison, la moglie di Southgate. La relazione tra la donna e il ct nasce ai tempi in cui Southgate militava nel Crystal Palace, innamorandosi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Rivelati gli scheletri nell'armadio del ct della nazionale, Gareth Southgate. Aore di distanzafinalissima degli Europei 2020, Inghilterra-Italia, ecco che qualcuno rompe il silenzio. Si tratta Russell Gibbs, un perfetto sconosciuto. Non per tutti però. Per la moglie dell'allenatore l'uomo è conosciutissimo. A rivelare i loro rapporti è lo stesso Gibbs in una storia riportata ai tempi del mondiale del 2018 dal Daily Mail. Mr Gibbs infatti è l'ex fidanzato di Alison, la moglie di Southgate. La relazione tra la donna e il ct nasce ai tempi in cui Southgate militava nel Crystal Palace, innamorandosi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Era mia Matteo Renzi, esce il libro Controcorrente: "Vi spiego a cosa sono arrivati Conte e Casalino oltre a Ciampolillo" Con i soldi dei cittadini si pubblicano dei post in cui la mia faccia viene storpiata mentre il ... importante eccezione che a Palazzo Chigi c'era ancora Gentiloni e i social istituzionali facevano il ...

L'oasi nei caruggi e il piano dimenticato ... che è una sorta di medicina dell'anima, di riappacificazione con la mia città, di ispezione da ...davanti al nobile antico palazzo omonimo e offre il suo spazio davanti agli altri palazzi storici era ...

Il commosso saluto di Willis: "Brindisi è casa mia" Queste le sue parole, riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io e la mia famiglia non potevamo immaginare come ... sempre la nostra casa e una città che ci ha accolto come non ci era mai capitato ...

