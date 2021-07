Emirati Arabi, Expo Dubai: selezionati i video dell’osservatorio Innovazione di Padiglione Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Il Commissariato per la partecipazione dell’Italia per Expo 2020 Dubai e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno selezionato i contributi video degli enti di Ricerca e delle Università che saranno messi in mostra in uno spazio dedicato all’Innovazione, per raccontare al mondo il lavoro Italiano in due settori rilevantissimi per il nostro Paese nei quali ricerca scientifica e Innovazione tecnologica diventano strumenti essenziali per rispondere alle sfide della contemporaneità e della sostenibilità: l’Acqua e lo Spazio. L’Osservatorio dell’Innovazione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Il Commissariato per la partecipazione dell’per2020e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno selezionato i contributidegli enti di Ricerca e delle Università che saranno messi in mostra in uno spazio dedicato all’, per raccontare al mondo il lavorono in due settori rilevantissimi per il nostro Paese nei quali ricerca scientifica etecnologica diventano strumenti essenziali per rispondere alle sfide della contemporaneità e della sostenibilità: l’Acqua e lo Spazio. L’Osservatorio dell’...

