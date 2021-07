Egitto, Eni firma un accordo per la produzione di idrogeno nel paese (Di sabato 10 luglio 2021) Eni annuncia di aver firmato con Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) e Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) un accordo per valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti per produzione di idrogeno nel paese. In particolare, le parti studieranno progetti congiunti per la produzione di idrogeno verde, attraverso l’uso di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, e di idrogeno blu, attraverso lo stoccaggio di CO2 in giacimenti esausti di gas naturale. Lo studio analizzerà anche il consumo potenziale di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Eni annuncia di averto con Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) e Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) unper valutare la fattibilità tecnica e commerciale di progetti perdinel. In particolare, le parti studieranno progetti congiunti per ladiverde, attraverso l’uso di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, e diblu, attraverso lo stoccaggio di CO2 in giacimenti esausti di gas naturale. Lo studio analizzerà anche il consumo potenziale di ...

