Economia e ristrutturazioni: dall’IVA ai bonus (Di sabato 10 luglio 2021) Negli ultimi anni il proliferare di bonus, sconti e agevolazioni che sono stati messi in campo per favorire la ristrutturazione del patrimonio immobiliare ha da un lato offerto numerose opportunità di risparmio, e dall’altro ha innalzato la confusione dei cittadini, alle prese con una giungla di aliquote senza precedenti. Sono veramente tanti i bonus messi in campo, a partire dall’Ecobonus per arrivare al bonus infissi o al famigerato Superbonus 110. In ragione di ciò, è importante fare chiarezza almeno su quei pochi punti fermi che sono trasversali ai differenti incentivi. Il credito d’imposta: che ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 luglio 2021) Negli ultimi anni il proliferare di, sconti e agevolazioni che sono stati messi in campo per favorire la ristrutturazione del patrimonio immobiliare ha da un lato offerto numerose opportunità di risparmio, e dall’altro ha innalzato la confusione dei cittadini, alle prese con una giungla di aliquote senza precedenti. Sono veramente tanti imessi in campo, a partire dall’Ecoper arrivare alinfissi o al famigerato Super110. In ragione di ciò, è importante fare chiarezza almeno su quei pochi punti fermi che sono trasversali ai differenti incentivi. Il credito d’imposta: che ...

Advertising

ediliziaitalia : Che cosa accade nel momento in cui un contribuente che sta usufruendo del #Bonus #Ristrutturazioni decede prima di… - luigi_gia : Conad, il piano triennale di investimenti: 1,8 miliardi in nuove aperture, ristrutturazioni e digitalizzazione - pino_zuliani : RT @RepubblicaAF: Conad, il piano triennale di investimenti: 1,8 miliardi in nuove aperture, ristrutturazioni e digitalizzazione https://t.… - RepubblicaAF : Conad, il piano triennale di investimenti: 1,8 miliardi in nuove aperture, ristrutturazioni e digitalizzazione… - ediliziaitalia : È possibile usufruire dell’#Ecobonus tradizionale e del #BonusRistrutturazione insieme? La risposta è sì, ma per fa… -