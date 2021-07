Ecco il condimento per la pasta più estivo che ci sia | pesto di zucchine e pomodorini

Leggi su chedonna

(Di sabato 10 luglio 2021) Se cerchi unper lada preparare in pochissimo tempo e senza utilizzare i fornelli prova ildi. Unideale per l’estate con gli ortaggi più consumati di stagione: è ildi. Una salsa invitante da preparare senza nessun tipo di cottura in pochissimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it