e-Commerce, cresce anche in Italia il livestream shopping (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Nato in Cina e dilagato in America, arriva anche in Italia il livestream shopping il nuovo fenomeno di e-Commerce per vendere prodotti direttamente in streaming. Oggi il live streaming è parte integrante dell'e-Commerce tanto che, solo quest'anno, in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all'anno precedente. Nel Paese del dragone questo rappresenta l'11,7% delle vendite totali di e-Commerce, una percentuale non indifferente se si pensa che si tratta di un modello di business nato da pochi anni ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Nato in Cina e dilagato in America, arrivainilil nuovo fenomeno di e-per vendere prodotti direttamente in streaming. Oggi il live streaming è parte integrante dell'e-tanto che, solo quest'anno, in Cina ha generato 300 miliardi di dollari,ndo del +85% rispetto all'anno precedente. Nel Paese del dragone questo rappresenta l'11,7% delle vendite totali di e-, una percentuale non indifferente se si pensa che si tratta di un modello di business nato da pochi anni ed ...

e-Commerce, cresce anche in Italia il livestream shopping Oggi il live streaming è parte integrante dell'e-commerce tanto che, solo quest'anno, in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all'anno precedente. Nel Paese del ...

e-Commerce: nasce piattaforma Marlene, cresce in Italia il livestream shopping (2) (Adnkronos) – ‘Con l’emergere della cultura partecipativa, gli utenti delle piattaforme di e-commerce in live streaming hanno formato dei gruppi nei quali i semplici utenti sono diventati veri e propr ...

