Due sorelline di Belluno spediscono una lettera di condoglianze alla Regina Elisabetta e lei gli risponde così (Di sabato 10 luglio 2021) “Mamma dobbiamo scrivere assolutamente alla Regina, poverina”, queste le parole di Elisa e Sofia, due sorelline di 7 e 4 anni originarie di Canale d’Agordo (Belluno), dette dopo la morte del Principe Filippo. Come spiegato dalla mamma Inna Maslovska al Corriere del Veneto, le piccoline nutrono un grande affetto nei confronti della Regina Elisabetta. Per questo hanno desiderato esprimerle la loro vicinanza scrivendole una lettera. “Sua Maestà, siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) “Mamma dobbiamo scrivere assolutamente, poverina”, queste le parole di Elisa e Sofia, duedi 7 e 4 anni originarie di Canale d’Agordo (), dette dopo la morte del Principe Filippo. Come spiegato dmamma Inna Maslovska al Corriere del Veneto, le piccoline nutrono un grande affetto nei confronti della. Per questo hanno desiderato esprimerle la loro vicinanza scrivendole una. “Sua Maestà, siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo ...

