Draghi sceglie Fuortes e la Soldi. Ma è battaglia sulla presidente Rai. I vertici della Tv pubblica sgraditi al Centrodestra. Lega e Forza Italia pronti alle barricate in Parlamento (Di sabato 10 luglio 2021) Ancora una volta l’uomo solo al comando fa di testa sua: ieri, in netto anticipo rispetto alla nomina da parte delle Camere dei quattro consiglieri del Cda Rai di loro competenza, il ministro dell’economia Daniele Franco, d’intesa con il premier Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Marinella Soldi (nella foto) e Carlo Fuortes quali componenti del board del servizio pubblico radiotelevisivo (leggi l’articolo). Il manager ed economista, attuale sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, nominato nel 2013 e confermato fino al 2025 dal ministro della Cultura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Ancora una volta l’uomo solo al comando fa di testa sua: ieri, in netto anticipo rispetto alla nomina da parte delle Camere dei quattro consiglieri del Cda Rai di loro competenza, il ministro dell’economia Daniele Franco, d’intesa con il premier Mario, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Marinella(nella foto) e Carloquali componenti del board del servizio pubblico radiotelevisivo (leggi l’articolo). Il manager ed economista, attuale sovrintendenteFondazione Teatro dell’Opera di Roma, nominato nel 2013 e confermato fino al 2025 dal ministroCultura ...

Advertising

ilriformista : Lo ‘schiaffo’ di Draghi ai partiti: sono Carlo Fuortes e Marinella Soldi i due nomi scelti per la Rai - christianrocca : Draghi sceglie un grande manager culturale per risanare la Rai ammaccata dal triennio gialloverde di Foa Di… - delucap55 : La Bergonzoni critica la scelta si Deaghi. La Bergonzoni..... - pablo__liberal : RT @ilriformista: Lo ‘schiaffo’ di Draghi ai partiti: sono Carlo Fuortes e Marinella Soldi i due nomi scelti per la Rai - che_tempo : #Draghi sceglie #Fuortes come AD della #Rai stimato manager culturale. Chi critica questa scelta? Nientemeno che Lu… -