Domenica si fa la storia dello sport italiano | Euro2020 | Wimbledon | ma anche la Copa America e l’Nba

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - c_appendino : Con forza e con pieno merito, #Berrettini ha appena scritto la storia: #Wimbledon si gioca dal 1877 e lui è il prim… - ItaliaRai : 'L'Italia non finisce mai' - Storia, natura, bellezza e spiritualità di una delle aeree più selvagge e autentiche d… - forbyrita : RT @FBiasin: 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo sport, ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica storia

Matteo Berrettini è il primo finalista italiano dellaa Wimbledon e, questa11 luglio, sfiderà Novak Djokovic per conquistare il prestigioso trofeo messo in palio nel torneo inglese. Che in quel di Londra l'11 luglio, nel tempio del ...Domani, signore e signori, non sarà unanormale, proprio no. Non lo era già per questioni ... Matteo il romano conquista la prima finale a Wimbledon nelladel tennis azzurro. Se pensate ...Novak Djokovic, sconfiggendo Denis Shapovalov in semifinale a Wimbledon, ha ottenuto la trentesima finale Slam della carriera: domenica 11 luglio, contro Matteo Berrettini, andrà a caccia del suo 20° ...Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport italiano con la Finale di Wimbledon 2021 che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Una finale ...