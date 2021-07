Domenica si fa la storia dello sport italiano | Euro2020 | Wimbledon anche in chiaro su TV8 | ma anche la Copa America e l’Nba

Advertising

... in programmasera al Wembley stadium di Londra. 'Save us, Roberto, you're our... final ...europea (per di più nel proprio stadio nazionale) conquistando il secondo trofeo della propria, ...Matteo Berrettini è il primo finalista italiano dellaa Wimbledon e, questa11 luglio, sfiderà Novak Djokovic per conquistare il prestigioso trofeo messo in palio nel torneo inglese. Che in quel di Londra l'11 luglio, nel tempio del ...A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti ...Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport ... Una finale senza precedenti, con un italiano in campo per la prima volta in 144 anni di storia del torneo. E per questa occasione così ...