Dodi Battaglia, il messaggio di dolore: “Era di un’umanità travolgente” (Di sabato 10 luglio 2021) Ad esprimere un cordoglio per la scomparsa di Raffaella Carrà è un suo collega, Dodi Battaglia, celebre chitarrista dei “Pooh”. “Se ne è andata una delle artiste più professionali che io abbia conosciuto: bolognese come me, era di una umanità travolgente e l’energia che trasmetteva arrivava dritta al cuore. Ciao Raffaella… Dodi”. Questo è il messaggio di cordoglio che Dodi Battaglia, celebre chitarrista dei Pooh, ha voluto esprimere sui social in memoria della scomparsa della showgirl Raffaella Carrà. Dodi ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 luglio 2021) Ad esprimere un cordoglio per la scomparsa di Raffaella Carrà è un suo collega,, celebre chitarrista dei “Pooh”. “Se ne è andata una delle artiste più professionali che io abbia conosciuto: bolognese come me, era di una umanitàe l’energia che trasmetteva arrivava dritta al cuore. Ciao Raffaella…”. Questo è ildi cordoglio che, celebre chitarrista dei Pooh, ha voluto esprimere sui social in memoria della scomparsa della showgirl Raffaella Carrà....

