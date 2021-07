Djokovic 'Spero che l'Italia vinca solo a Wembley' (Di sabato 10 luglio 2021) Il finalista di Wimbledon teme Berrettini "Sarà una sfida complicata" LONDRA (INGHILTERRA) - "Contro Shapovalov ha vinto in tre set ma è stata una partita dura, combattuta in ogni fase, con tre ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Il finalista di Wimbledon teme Berrettini "Sarà una sfida complicata" LONDRA (INGHILTERRA) - "Contro Shapovalov ha vinto in tre set ma è stata una partita dura, combattuta in ogni fase, con tre ...

