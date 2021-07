Djokovic: “Speriamo che l’Italia possa vincere solo la sera...” (Di sabato 10 luglio 2021) “Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera...”: Novak Djokovic sdrammatizza con una battuta, in un’intervista a Sky, il match di domani che alle 15, sul campo centrale di Wimbledon, lo vedrà opposto a Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere un simile traguardo, alla sua prima finale in un slam in carriera.“E’ la prima finale per in uno slam per lui - dice Djokovic - la trentesima per me, spero che l’esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) “che sia una bella partita e chela...”: Novaksdrammatizza con una battuta, in un’intervista a Sky, il match di domani che alle 15, sul campo centrale di Wimbledon, lo vedrà opposto a Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere un simile traguardo, alla sua prima finale in un slam in carriera.“E’ la prima finale per in uno slam per lui - dice- la trentesima per me, spero che l’esperienza miaiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei ...

Advertising

HuffPostItalia : Djokovic: “Speriamo che l’Italia possa vincere solo la sera...” - luca_reds : Molto perché entreremmo di diritto nella storia ma sono consapevole che servirà un’impresa, in ogni caso speriamo D… - enzogagliano197 : @mattia_morosini @_schiaffino__ Speriamo faccia un tweet per Djokovic - Piero74169096 : Piccolo black-out solo nel finale del terzo set, perso al tie-break, per il resto incontro dominato alla grande. Pu… - leo_nardoRM : @scorpiorising83 Non c'è dubbio che la vittoria di Berrettini sarebbe più storica, roba da caroselli. In 140 anni m… -