Djokovic e la finale con Berrettini: 'Tifo l'Italia, ma solo a Wembley' (Di sabato 10 luglio 2021) "Speriamo che sia una bella partita e che l'Italia possa vincere solo la sera..." : così Novak Djokovic sdrammatizza con una battuta, in un'intervista a Sky, il match conclusivo di domani che alle 15, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) "Speriamo che sia una bella partita e che l'possa vincerela sera..." : così Novaksdrammatizza con una battuta, in un'intervista a Sky, il match conclusivo di domani che alle 15, ...

