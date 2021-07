DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: tutto pronto per il via (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.32 Foratura nel tratto di trasferimento per Geraint Thomas, il gruppo sta aspettando il gallese. 12.29 L’Italia si attende un segnale da Vincenzo Nibali, che lunedì lascerà la corsa per concentrarsi sui Giochi Olimpici. 12.26 Partiti i corridori: 6 chilometri di trasferimento e poi il via alle 12.40. 12.23 Tantissimi infatti i corridori che andranno a caccia della fuga giusta in un percorso molto favorevole. 12.20 oggi ci si aspetta un inizio di tappa incandescente. 12.16 Stanno terminando le operazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.32 Foratura nel tratto di trasferimento per Geraint Thomas, il gruppo sta aspettando il gallese. 12.29 L’Italia si attende un segnale da Vincenzo Nibali, che lunedì lascerà la corsa per concentrarsi sui Giochi Olimpici. 12.26 Partiti i corridori: 6 chilometri di trasferimento e poi il via alle 12.40. 12.23 Tantissimi infatti i corridori che andranno a caccia della fuga giusta in un percorso molto favorevole. 12.20ci si aspetta un inizio diincandescente. 12.16 Stanno terminando le operazioni ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: percorso mosso, Nibali ci prova da lontano? - infoitsport : Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 14^ tappa (10 luglio) - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali prova la fuga? -… -