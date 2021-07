DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: ripreso il gruppetto Sbaragli (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.30 Ancora Pierre Rolland (B&B Hotels) in avanscoperta, a lui si accodano Jakob Fuglsang (Astana-Premiertech) e Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). 14.29 C’erano anche Geraint Thomas e Pierre Rolland che hanno tentato di fare capolino, ma non c’è stato niente fa gare: gruppo ancora compatto. 14.28 Ora è Wout Van Aert a fare l’andatura! L’uomo della Jumbo-Visma si porta dietro cinque corridore, tra cui Sonny Colbrelli. 14.26 Arrivano dei possibili compagni di fuga per Nibali, ma il gruppo non vuole lasciare carta bianca. 14.24 ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.30 Ancora Pierre Rolland (B&B Hotels) in avanscoperta, a lui si accodano Jakob Fuglsang (Astana-Premiertech) e Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). 14.29 C’erano anche Geraint Thomas e Pierre Rolland che hanno tentato di fare capolino, ma non c’è stato niente fa gare: gruppo ancora compatto. 14.28 Ora è Wout Van Aert a fare l’andatura! L’uomo della Jumbo-Visma si porta dietro cinque corridore, tra cui Sonny Colbrelli. 14.26 Arrivano dei possibili compagni di fuga per Nibali, ma il gruppo non vuole lasciare carta bianca. 14.24 ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica tanti tentativi di fuga - #France #tappa… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: solo 20” per la fuga - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: percorso mosso, Nibali ci prova da lontano? -