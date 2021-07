DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Nibali potrebbe muoversi, percorso da classica (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.06 I corridori, come di consueto, stanno svolgendo le operazioni preliminari al foglio firma. 12.03 Altra frazione per finisseur in questa Grande Boucle. 184 chilometri da Carcassonne a Quillan con un percorso piuttosto ondulato e mosso, con ben cinque GPM. 12.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2021. percorso E ALTIMETRIA tappa DI ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.06 I corridori, come di consueto, stanno svolgendo le operazioni preliminari al foglio firma. 12.03 Altra frazione per finisseur in questa Grande Boucle. 184 chilometri da Carcassonne a Quillan con unpiuttosto ondulato e mosso, con ben cinque GPM. 12.00 Buongiorno e benvenuti alladella quattordicesimadeldeE ALTIMETRIADI ...

