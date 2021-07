DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: fuga non ancora partita (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.30 Continuano a susseguirsi gli attacchi: il gruppo sta riprendendo Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), tra i più attivi in questa prima parte di gara. 13.28 Riparte Asgreen dal gruppo. Plotone che dista 1’30” da Sbaragli. 13.26 150 chilometri all’arrivo. 13.24 I corridori davanti si stanno raggruppando, il plotone principale invece sembra essersi fermato. 13.22 ancora scatti dal gruppo: partono Toms Skujins e Jonas Rickaert. 13.20 Due corridori al contrattacco: Maxime Chevalier ed Anthony Turgis. 13.18 Si allarga ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.30 Continuano a susseguirsi gli attacchi: il gruppo sta riprendendo Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), tra i più attivi in questa prima parte di gara. 13.28 Riparte Asgreen dal gruppo. Plotone che dista 1’30” da Sbaragli. 13.26 150 chilometri all’arrivo. 13.24 I corridori davanti si stanno raggruppando, il plotone principale invece sembra essersi fermato. 13.22scatti dal gruppo: partono Toms Skujins e Jonas Rickaert. 13.20 Due corridori al contrattacco: Maxime Chevalier ed Anthony Turgis. 13.18 Si allarga ...

