DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: ci provano in cinque, c'è Kristian Sbaragli (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.03 Lungo rettilineo in corsa, La fuga ha circa 300 metri di vantaggio sulla maglia gialla. 14.01 In tutto questo, non abbiamo ancora visto una volta la UAE Team Emirates mettersi in testa a tirare il gruppo facendo l'andatura, lasciando la corsa a briglia sciolta. 14.00 Con tutta questa bagarre, i cinque fuggitivi ringraziano: Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) e Maxime Chevalier (B&B Hotels p/b KTM)

