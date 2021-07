DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Cattaneo, Poels e Woods in testa alla corsa (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.14 Un chilometro alla cima del GPM del Col de la Croix des Morts di seconda categoria: Woods e Poels possono rosicchiare punti preziosi sulla maglia a pois, Nairo Quintana. 15.12 Questa la situazione in corsa a 75 chilometri dalla conclusione: Cattaneo, Woods e Poels guidano la corsa, ad una trentina di secondi ci sono Guillaume Martin (Cofidis), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Omar ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.14 Un chilometrocima del GPM del Col de la Croix des Morts di seconda categoria:possono rosicchiare punti preziosi sulla maglia a pois, Nairo Quintana. 15.12 Questa la situazione ina 75 chilometri dconclusione:guidano la, ad una trentina di secondi ci sono Guillaume Martin (Cofidis), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Omar ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica tanti tentativi di fuga - #France #tappa… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: solo 20” per la fuga - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: percorso mosso, Nibali ci prova da lontano? -