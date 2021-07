DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: Cattaneo e tredici uomini al comando, gruppo a 3’40” (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.44 Questo il passaggio sulla Cote de Galinagues: 1 POELS Wout 2 2 WOODS Michael 1 15.42 Che rimonta di Wouter Poels! Si prende lui questo GPM, secondo Woods che si è visto sverniciato dal corridore olandese. 15.41 Adesso in fuga sta facendo l’andatura un grande Esteban Chaves che si sposta per far andare Woods, seguito da Poels. 15.39 Prova ad accelerare anche Woods per prendere i tre punti del GPM! 15.38 Ha mollato subito la presa Rolland: dopo un lungo inseguimento era giusto mollare un po’ la presa e far tirare il compagno di squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.44 Questo il passaggio sulla Cote de Galinagues: 1 POELS Wout 2 2 WOODS Michael 1 15.42 Che rimonta di Wouter Poels! Si prende lui questo GPM, secondo Woods che si è visto sverniciato dal corridore olandese. 15.41 Adesso in fuga sta facendo l’andatura un grande Esteban Chaves che si sposta per far andare Woods, seguito da Poels. 15.39 Prova ad accelerare anche Woods per prendere i tre punti del GPM! 15.38 Ha mollato subito la presa Rolland: dopo un lungo inseguimento era giusto mollare un po’ la presa e far tirare il compagno di squadra ...

zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica tanti tentativi di fuga - #France #tappa… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: solo 20” per la fuga - #DIRETTA #France #tappa #LIVE: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali si muove? - #France… - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la quattordicesima tappa del #TourdeFrance da #Carcassonne a #Quillan Vai allo Specia… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: percorso mosso, Nibali ci prova da lontano? -