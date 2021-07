Diletta Leotta attaccata da Paolo Bargiggia: tweet al vetriolo (Di sabato 10 luglio 2021) Diletta Leotta per la seconda volta in pochi mesi viene presa di mira dal giornalista di Sportitalia: cos’è successo Diletta Leotta, il volto della piattaforma Danz in Italia (Getty Images)Diletta Leotta ancora nel ciclone delle polemiche. Questa volta non per un fatto di gossip ma per uno scontro con un collega. Anzi, per via di un attacco perché l’inviata di Dazn non ha risposto alle parole di Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia ed ex Mediaset. Il pomo della discordia è stata la copertina di SportWeek, inserto della Gazzetta. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021)per la seconda volta in pochi mesi viene presa di mira dal giornalista di Sportitalia: cos’è successo, il volto della piattaforma Danz in Italia (Getty Images)ancora nel ciclone delle polemiche. Questa volta non per un fatto di gossip ma per uno scontro con un collega. Anzi, per via di un attacco perché l’inviata di Dazn non ha risposto alle parole di, giornalista di Sportitalia ed ex Mediaset. Il pomo della discordia è stata la copertina di SportWeek, inserto della Gazzetta. ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Dovrei forse querelare questi di @GossipeTv per avermi chiamato COLLEGA della @DilettaLeotta? ?? - fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - junews24com : Diletta Leotta e il prossimo scudetto: «Curiosa di vedere l'Inter di Inzaghi» - - glooit : Diletta Leotta non ha dubbi sul suo giocatore preferito agli Europei: “È il simbolo dell’Italia” leggi su Gloo… - VoceGiallorossa : ???@DilettaLeotta: 'Spinazzola esempio di coraggio e lotta' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #Euro2020 -