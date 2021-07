Dieselgate Volkswagen, possibile risarcimento fino a 3mila euro: ma l’azienda ricorre in appello (Di sabato 10 luglio 2021) Il caso Dieselgate torna al centro del dibattito pubblico dopo la sentenza espressa in favore di Altroconsumo da parte del Tribunale di Venezia. I giudici hanno infatti riconosciuto il merito delle richieste di risarcimento portate avanti tramite class action. Con il risultato di un potenziale rimborso fino a 3300 euro per coloro che hanno partecipato all’iniziativa. L’associazione si è già impegnata a contattare tutti gli aderenti, in modo da fornire le informazioni pratiche su come richiedere il risarcimento. Per le casse dell’azienda automobilistica si tratta di un costo complessivo di ... Leggi su notizieora (Di sabato 10 luglio 2021) Il casotorna al centro del dibattito pubblico dopo la sentenza espressa in favore di Altroconsumo da parte del Tribunale di Venezia. I giudici hanno infatti riconosciuto il merito delle richieste diportate avanti tramite class action. Con il risultato di un potenziale rimborsoa 3300per coloro che hanno partecipato all’iniziativa. L’associazione si è già impegnata a contattare tutti gli aderenti, in modo da fornire le informazioni pratiche su come richiedere il. Per le casse delautomobilistica si tratta di un costo complessivo di ...

Advertising

Altroconsumo : #Dieselgate, vinta la #classaction contro #Volkswagen. 200 mln di risarcimento, oltre 3mila euro a testa ai 63mila… - retewebitalia : Volkswagen: arriva la sentenza di risarcimento per il dieselgate - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - _autoblog : Dieselgate Volkswagen: come chiedere il rimborso - infoiteconomia : Dieselgate: la sentenza impone a Volkswagen il risarcimento di 63mila italiani - lautomobile_ACI : Sanzione da oltre 875 milioni di euro per #Bmw e #Volkswagen per aver fatto cartello al fine di ritardare il pieno… -