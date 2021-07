Diciottenni al voto anche per il Senato: quattro milioni di cittadini si appropriano dei pieni diritti politici (Di sabato 10 luglio 2021) Palazzo Madama ha dato il via libera al Ddl che porta a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva. Leggi su luce.lanazione (Di sabato 10 luglio 2021) Palazzo Madama ha dato il via libera al Ddl che porta a 18 anni la soglia per ilper il. Il provvedimento ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva.

Advertising

simonebaldelli : Anche il Senato ha approvato la proposta di legge costituzionale per dare il diritto di voto ai #diciottenni per il… - BaldinoVittoria : Sono molto emozionata! Oggi è una giornata storica: il Senato ha dato l'ok finale per il voto ai diciottenni. Noi d… - simonebaldelli : Risultato del sondaggino sul voto ai diciottenni per il #Senato. - fernanda_dm : @thewatcherpost @ettoremaria Certo che in questo momento era proprio uno dei provvedimenti più urgenti! Ora si riso… - MalangoneMario : RT @ErmannoKilgore: Agli elettori del #M5S interessava tener ferma la riforma #Bonafede sulla prescrizione, del voto si diciottenni non fre… -