Di Maio | minacce non fermeranno azione Italia contro terrorismo

(Di sabato 10 luglio 2021) "Non saranno lea fermare l'dell'nella lotta al. E lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo afferma il ministrodegliEsteri Luigi Di, in un post su Facebook in cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Minacce dell'Isis, da Draghi a Letta solidarietà a Di Maio. Il premier: 'Impegnati contro il terrorismo' #ANSA - fanpage : Minacce all'Italia e al Ministro Luigi Di Maio da parte dell' #ISIS - Adnkronos : #Terrorismo e minacce all'Italia, #DiMaio nel mirino dell'Isis. - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: Solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per le gravissime minacce ricevute nell’esercizio delle sue funzioni.… - larshenrik82 : Se c'è na cosa che detesto più dei populisti sono gli estremisti. #FuckIsis -

Ultime Notizie dalla rete : Maio minacce

'Non saranno lea fermare l'azione dell`Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti'. Lo afferma il ministro degliEsteri Luigi Di, in un post su Facebook in cui ricorda che 'la ..."Non saranno lea fermare l'azione dell'Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti". Lo afferma il ministrodegliEsteri Luigi Di, in un post su Facebook in cui ricorda che "la ...ROMA (ITALPRESS) – “Non saranno le minacce a fermare l’azione dell’Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti. La recente ministeriale della Coalizione anti-Daesh, che si è ...Roma, 10 lug. (LaPresse) – “Non saranno le minacce a fermare l’azione dell’Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di ...