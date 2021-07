Desaparecidos, arrestato unico imputato in Italia (Di sabato 10 luglio 2021) E’ stato arrestato e portato in caserma Jorge Nestor Troccoli, l’uruguayano condannato in via definitiva all’ergastolo insieme ad altri tredici tra ex alti ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi sudamericani, al potere tra gli anni ’70 e ’80, legati al cosiddetto ‘piano Condor’. A emettere la sentenza ieri sono stati i giudici della prima sezione penale della Cassazione sulla vicenda dei Desaparecidos alcuni di origine Italiana, rapiti e uccisi in Sudamerica negli anni delle dittature militari. A quanto apprende l’Adnkronos, questa mattina Troccoli, che risiedeva a Battipaglia, è stato ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) E’ statoe portato in caserma Jorge Nestor Troccoli, l’uruguayano condannato in via definitiva all’ergastolo insieme ad altri tredici tra ex alti ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi sudamericani, al potere tra gli anni ’70 e ’80, legati al cosiddetto ‘piano Condor’. A emettere la sentenza ieri sono stati i giudici della prima sezione penale della Cassazione sulla vicenda deialcuni di originena, rapiti e uccisi in Sudamerica negli anni delle dittature militari. A quanto apprende l’Adnkronos, questa mattina Troccoli, che risiedeva a Battipaglia, è stato ...

