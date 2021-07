Ddl Zan, i “due Matteo” coppia di fatto della politica italiana. Il cardinale Parolin la “benedice” (Di sabato 10 luglio 2021) Pare ci sia anche la mano del Vaticano dietro l’entente cordiale tra i “due Matteo“. Questo, almeno, è quanto sostiene il Corriere della Sera in un retroscena che svela la «convergenza di interessi» tra Salvini e Renzi. Entrambi, una settimana fa, hanno ricevuto una telefonata del cardinale Parolin, il segretario di Stato del Papa, che li esortava a migliorare il ddl Zan. Salvini non ne aveva bisogno, mentre Renzi non se l’è fatto dire neppure due volte. E si capisce: la telefonata del “ministro degli Esteri” del Vaticano è di per se stessa un riconoscimento politico. Significa che l’altra sponda del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Pare ci sia anche la mano del Vaticano dietro l’entente cordiale tra i “due“. Questo, almeno, è quanto sostiene il CorriereSera in un retroscena che svela la «convergenza di interessi» tra Salvini e Renzi. Entrambi, una settimana fa, hanno ricevuto una telefonata del, il segretario di Stato del Papa, che li esortava a migliorare il ddl Zan. Salvini non ne aveva bisogno, mentre Renzi non se l’èdire neppure due volte. E si capisce: la telefonata del “ministro degli Esteri” del Vaticano è di per se stessa un riconoscimento politico. Significa che l’altra sponda del ...

