Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 17-21 maggio 2021 (Di sabato 10 luglio 2021) Cosa accadrà nella soap opera turca intitolata Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021? L’appuntamento con la tormentata storia d’amore fra Can e Sanem è agli sgoccioli. Presto scopriremo se ci sarà o meno un lieto fine fra i due proprio perché la soap sta per chiudere i battenti. Ecco perché sono ancor più importanti le trame della prossima settimana. Quali news ci sono? Nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno? Cosa è accaduto nelle precedenti ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 10 luglio 2021) Cosa accadrà nella soap opera turca intitolata– Le ali delsecondo ledellein onda dal 17 al 21? L’appuntamento con la tormentata storia d’amore fra Can e Sanem è agli sgoccioli. Presto scopriremo se ci sarà o meno un lieto fine fra i due proprio perché la soap sta per chiudere i battenti. Ecco perché sono ancor più importanti le trame della prossima settimana. Quali news ci sono? Nelleprecedenti di– Le ali del? Cosa è accaduto nelle precedenti ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer – Le ali del sogno replica puntata del 20 maggio 2021 in streaming Video Mediaset - #Daydreamer #sogno… - Ozgdogar : @7Robymar Demirci : Daydreamer - Le ali del sogno. Una ragazza impacciata e con difficoltà a trovare lavoro, si ri… - VelvetMagIta : Da #DayDreamer – Le ali del sogno a #LoveisintheAir, le serie turche che piacciono agli italiani: ecco perché… - BonvicinoMatteo : RT @Librimondadori: Non esiste un amore come quello di Can e Sanem. Ma il destino ha in serbo per loro mille ostacoli. È arrivato in libr… -