Dayane Mello si è fidanzata | lui le ha presentato la madre

(Di sabato 10 luglio 2021) Trae Andrea Turino, il suo nuovo compagno completamente estraneo al mondo dello spettacolo, le cose si stanno facendo davvero serie. Quello che sembrava solo un flirt d’inizio estate, infatti, si sta trasformando pian piano in una relazione esclusiva: la modella brasiliana del Grande Fratello Vip 5 e Andrea, che di mestiere fa il manager e l’imprenditore, sono inseparabili e qualche giorno fa erano in vacanza assieme a Mykonos, in Grecia.e Andrea Turino fanno sul serio Ma non è finita qui. Una volta tornati in Italia,e Andrea Turino si sono ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip, Dayane Mello ha trovato l’amore accanto ad Andrea Turino? (Foto) - fanpage : Dayane Mello ha ritrovato l'amore con Andrea Turino, presentazioni ufficiali in famiglia - andreastoolbox : Dayane Mello fa sul serio con Andrea Turino, le presentazioni di famiglia a Caserta - stella87083758 : @007Josip @Patty87410366 infatti si vede rosy sta facendo shooting,lavora molto ,è sempre in viaggio,è felice anche… - zvynslut : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

ha messo in campo l'artiglieria pesante pubblicando quattro scatti, uno più bello dell'altro in cui appare solo con un bikini microscopico per la gioia dei suoi follower su Instagram La ...si sta godendo l'estate in compagnia della figlia Sofia e degli amici. Tra un weekend e l'altro, la modella brasiliana ha incontrato Andrea Turino c on cui pare sia iniziata una storia. ...Gf Vip, Dayane Mello ha trovato l’amore accanto ad Andrea Turino? (Foto) É da mesi che si mormora di una presunta relazione ...Sembra proprio che Dayane Mello abbia perso la testa per il bel casertano, visto che da Milano ha preso un treno che l’ha portata fino alla ...