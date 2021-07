Davide Silvestri | che fine ha fatto? Tutto quello che c’è da sapere su di lui

Leggi su chenews

(Di sabato 10 luglio 2021)ha preso parte alla prima edizione de ‘L’Isola dei famosi‘, ma chehaoggi?che c’è dasu di lui, Fonte foto: Instagram (@)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a far discutere di sé ed in modo particolare in molti si chiedono: ma cheha ...