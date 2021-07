Damiano dei Maneskin si è tagliato i capelli: ecco le possibili cause (sì, stiamo scherzando) (Di sabato 10 luglio 2021) Sono solo capelli. Ma uno vive sempre insieme ai suoi capelli (cit.), con buona pace di ne ha pochi o niente. Dunque, il cantante dei Maneskin, Damiano (che a noi, lo ammettiamo, piaceva prima e piace adesso per via della forza incredibile che ha nella messa in scena, parte non da trascurare nel successo della band) ha postato una foto in intimo femminile per presentare il video di I Wanna Be Your Slave (già in classifica nel mondo, persino in Inghilterra: “vendere ghiaccio agli eschimesi”). E ha un nuovo taglio. I commentatori divisi tra “no, perché?” e “so hot”. Ora, mentre i Maneskin sono gli artisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Sono solo. Ma uno vive sempre insieme ai suoi(cit.), con buona pace di ne ha pochi o niente. Dunque, il cantante dei(che a noi, lo ammettiamo, piaceva prima e piace adesso per via della forza incredibile che ha nella messa in scena, parte non da trascurare nel successo della band) ha postato una foto in intimo femminile per presentare il video di I Wanna Be Your Slave (già in classifica nel mondo, persino in Inghilterra: “vendere ghiaccio agli eschimesi”). E ha un nuovo taglio. I commentatori divisi tra “no, perché?” e “so hot”. Ora, mentre isono gli artisti ...

Advertising

infoitcultura : Damiano dei Maneskin ci dà un taglio, ecco il suo ultimo cambio di hairstyle - Video iO Donna - infoitcultura : Damiano e Victoria dei Maneskin: reggiseno e calze a rete, ecco perché - infoitcultura : Damiano con i capelli cortissimi, il rimpianto dei fan - alexandra_dei_ : RT @itbeginslike: bellissimo come gli inglesi siano belli tranquilli a sorseggiare i loro tè e noi italiani siamo già ad invocare e pregare… - isliamxpayne : Okay Damiano dei maneskin fisicamente non è proprio la mia cup of tea però caratterialmente è un idolo -